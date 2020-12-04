Сургут, Югра, , 00:00 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) Дед Мороз водил оленя Валерчика по супермаркету. Об этом сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

Скриншот видео Vk.com/typical_xm

Продавцы и покупатели были очень рады визиту неожиданных гостей. Олень себя вёл воспитанно, аккуратно прохаживаясь между полок с товаром. Участники группы считают опубликованное видео о покупках Деда Мороза и оленя рекламным трюком.

Югорчане отмечают, что надо было бы для большего эффекта пригласить на съёмки маленьких детей, которые ещё верят в чудеса и сказку, и в оленя-покупателя.