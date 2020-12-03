Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что сейчас компания сфокусирована на играх. Об этом 3 декабря сообщил портал Comicbook.

Руководитель IT-гиганта сказал, что в Microsoft очень рады тому, что недавно на рынок вышли консоли нового поколения Xbox. Он отметил, что компания всегда старалась предоставить геймерам самые производительные игровые устройства и лучший контент к ним.

При этом Наделла заявил, что видение Microsoft в отношении игр в действительности является более широким, оно заключается в том, что геймеры должны иметь возможность играть в любые игры где угодно, с кем хотят, и чтобы в этих играх был желаный для них контент. Он обратил внимание, что недавно компания «удвоила» свой портфель игр, купив ZeniMax.

«Мы абсолютно, очень сфокусированы на играх и гарантируем, что все 3 миллиарда геймеров со всего мира получат лучший контент, лучшее сообщество и лучшие облачные сервисы», — сказал Наделла.

Напомним, 10 ноября 2020 года Microsoft выпустила в продажу новые консоли Xbox Series X и Series S. В сентябре 2020 года компания приобрела ZeniMax Media, которой принадлежит известный издатель и разработчик Bethesda.

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