Саранск, , 23:57 — REGNUM В Мордовии в День Неизвестного солдата прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

В мероприятии приняли участие представители регионального патриотического объединения «Поиск», а также общественных и молодежных организаций.

Память погибших на полях сражений воинов под звуки метронома почтили минутой молчания. В завершении состоялась акция «Свеча памяти».

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, состоялись сегодня, 3 декабря, во всех регионах России.

Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата из братской могилы был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.