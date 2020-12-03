Йошкар-Ола, , 23:47 — REGNUM В Марий Э в предстоящие трое суток, включая выходные дни, ожидается морозная погода. Об этом сообщает Марийский филиал Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

Так, днем 4 декабря температура воздуха составит — 11… — 16ºС, на дорогах местами ожидается гололедица. В ночные часы столбики термометров опустятся до — 16… — 21ºС. 5 декабря, в субботу, морозы сохранятся.

В светлое время суток 6 декабря будет менее холодно — — 9… — 14ºС, ночью — до — 15… — 20ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание ожидается практически во все регионах Приволжского федерального округа. Об аномальных морозах сообщили синоптики в Чувашии, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях. В частности, в Чувашии первая в декабре оттепель ожидается лишь 31 декабря.

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