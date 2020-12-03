Берлин, , 23:45 — REGNUM Издательская компания Deep Silver дала понять геймерам, что проект игры Dead Island 2 не закрыт и что её разработка продолжается. Публикацию они разместили 3 декабря в Twitter.

Пользователь соцсети Yronyy во время общения с другим геймером написал, что если его собеседник надеется увидеть Dead Island 2, то ему следует сдаться, поскольку эта игра не выйдет.

«Мы бы не были так уверены в этом!», — написала в ответ администрация аккаунта Deep Silver, сопроводив пост смайликом, изображающим подмигивание.

https://twitter.com/deepsilver/status/1334454793310511104

Напомним, в ноябре 2019 года руководитель студии Koch MediaКлеменс Кундратиц заявил, что фанаты первой части Dead Island обязательно увидят продолжение игры. Тогда он пояснил, что студия Dambuster не торопится выпускать его, поскольку хочет всё сделать «правильно». В июне 2020 года в сеть выложили скриншоты из старой сборки Dead Island 2.

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