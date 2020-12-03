Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Число умерших от новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 во всём мире превысило 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает 3 декабря американский Университет Джонса Хопкинса, который ведёт статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его подсчётам, всего в мире выявлено уже 64 918 435 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 1 501 076 случаев летального исхода, излечились 41 691 311 инфицированных.

По данным университета, лидерами среди стран по распространению инфекции являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. По количеству умерших от заболевания лидируют США, Бразилия, Индия, Мексика и Великобритания.