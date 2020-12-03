Париж, , 23:42 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 54 140 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 326 пациентов. Об этом в четверг, 3 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 12 696 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,257 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно о том, что во Франции вакцинацией от вируса SARS-CoV-2 будет руководить иммунолог, кавалер Ордена Почетного легиона (2010) Ален Фише.

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