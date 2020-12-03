Вашингтон, , 23:31 — REGNUM В игре Astro's Playroom, демонстрирующей возможности консоли PlayStation 5, обнаружили скрытую механику контроллера DualSense. Об этом 3 декабря сообщилпортал GamesRadar.

Собранные в игре монеты игроки могут потратить в автомате Gacha, расположенном на базе главного героя. Игра умалчивает о том, что геймеры при пользовании этим автоматом могут использовать секретную механику.

Её суть заключается в том, что они могут подбрасывать и ловить полученные игровые предметы. Пользователь Reddit Whiteshadows86 выложил на платформу ролик, в котором он показал, как это делается.

Astro's Playroom представляет собой трёхмерный платформер (для завершения уровня персонаж игры должен передвигаться по платформам), разработанный компанией Asobi Team SIE Japan Studio. Игра является продолжением Astro Bot Rescue Mission, она предустановлена на каждой PlayStation 5 и, кроме прочего, представляет собой техническую демонстрацией геймпада DualSense.

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