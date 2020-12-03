Вашингтон, , 23:09 — REGNUM В многопользовательской игре Fortnite может появиться скин (образ персонажа) Мастера Чифа из серии игр Halo. Об этом 3 декабря сообщил портал Game Rant.

В сеть выложили скриншот, на котором показано окно из Fortnite с предложением приобрести костюм главного героя Halo. Стоит отметить: позже выяснилось, что изначально это изображение неизвестный пользователь опубликовал на форуме 4Chan.

Он сообщил, что получил скриншот от человека, работающего в Epic Games. Издание отметило, что пока к этой информации стоит отнестись критически, поскольку этот источник не является надёжным.

https://twitter.com/Mang0e_/status/1334332279561154560

Напомним, ранее в Fortnite стартовал пятый сезон. Перед этим в игре прошёл ивент (внутриигровое событие) Galactus, который привлёк рекордное количество геймеров. В какой-то момент в игре находились 15,3 млн игроков.

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