Москва, , 23:05 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9203. Об этом сообщили вечером 3 декабря в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 625 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 7750 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц почти 472 тысячи человек.