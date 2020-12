Токио, , 22:56 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер будущего файтинга (игра про единоборства) The King of Fighters XV. Он был опубликован 3 декабря на YouTube-канале IGN.

В пятиминутном ролике проюсер Ясуюки Ода и креативный директор проекта Эйсуке Огура рассказали о новой игре серии (присутствуют английские субтитры). Они, в частности, объявили, что первый полноценный трейлер выйдет 7 января 2021 года и сообщили, что в новой The King of Fighters геймеры смогут управлять тремя персонажами: Кио, Бенимару и Шун'эйем. К сожалению, разработчики пока не сказали, на какой платформе состоится релиз игры.

Разработкой игр серии The King of Fighters занимается компания SNK. Самая первая игра вышла в 1994 году. На основе этой франшизы был выпущен фильм «Король бойцов» (2009) и аниме-сериал The King of Fighters: Another Day.

