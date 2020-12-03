Апатиты, Мурманская область, , 22:07 — REGNUM Добраться из Москвы в Апатиты теперь можно прямым авиарейсом — компания S7 Airlines начала выполнять регулярные рейсы в аэропорт Хибины из Домодедово. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Самолёт в небе

«Новое направление, рейсы будут трижды в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Нам известно, что жители Кировска и Апатитов довольны открытием прямого рейса, теперь им не нужно несколько часов добираться до воздушной гавани Мурманска», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Хибины в 16.55, прилет в Москву в 19.15. Обратный рейс вылетает из аэропорта Домодедово в 13.40 и приземляется в аэропорту Хибины в 16.00.

Напомним, Хибины являются популярным туристическим направлением — здесь расположен горнолыжный курорт. Ежегодно его посещают около 70 тысяч человек.