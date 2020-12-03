Москва, , 21:52 — REGNUM Подавляющее большинство российских граждан соблюдают масочный режим при совершении поездок на городском общественном транспорте. Об этом сообщила 3 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Так, чтобы абсолютно все (носили маски — прим. ИА REGNUM) — пока нет. Но то, что больше 90% сегодня, этого результата удалось достичь», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Попова уточнила, что такой показатель фиксируется на внутригородском транспорте, тогда как соблюдение карантинных мер в пригородном транспорте «пока ещё составляет определённую проблему».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока остаётся напряжённой, но темп прироста новых случаев инфицирования начал замедляться.

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