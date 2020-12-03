Сараево, , 21:59 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил 3 декабря в своем выступлении на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной пандемии коронавируса, что страны нуждаются в финансовых ресурсах для борьбы с пандемией и инвестициях для восстановления экономики. Он также обратил внимание на проблемы незаконной миграции в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Особенно мы должны подчеркнуть, что с 2017 года мы сталкиваемся с массовым и нелегальным въездом мигрантов в Боснию и Герцеговину. Ситуация лишь усугубилась в 2020 году. Нам необходимо помощь», — констатировал он.

Напомним, по данным властей Боснии и Герцеговины, с начала 2020 года на ее территории было замечено 10 317 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Наибольшая концентрация незаконных мигрантов приходится на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в Унско-Санском кантоне (округе), где сейчас находится около 6 000 мигрантов.