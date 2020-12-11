Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Свердловская область признана одним из лучших регионов в сфере дорожного строительства. В 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области отремонтировано более 183 километров региональных трасс и городских улиц, Екатеринбургу удалось закупить 57 новых автобусов, обновить 55 светофоров ‑ и это далеко не весь список работ.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал корреспонденту ИА REGNUM, как региону удалось добиться таких высоких результатов, несмотря на пандемию COVID-19, и почему в области уже второй год перевыполняют план по ремонту дорог.

ИА REGNUM: Василий Владимирович, Вы привезли из Москвы диплом за достижение высоких результатов в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Расскажите, пожалуйста, подробнее о награде и о том, за что она вручена.

Старков В.В.: Действительно, на совещании с губернаторами, прошедшем в рамках «Транспортной недели», заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил памятные награды и дипломы субъектам, достигшим наилучших показателей при реализации нацпроекта.

Достичь таких результатов нам удалось благодаря хорошо выстроенной командной работе под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Помогла включенность муниципалитетов, Законодательного собрания, с которого начинается вся история с бюджетированием, участие министерства общественной безопасности, министерства образования и молодежной политики. Конечно, никакого успеха не было бы без заказчиков и подрядчиков, которые своевременно провели контрактацию и качественно выполнили все работы. Отдельно оценивалось информационное сопровождение проекта в средствах массовой информации, взаимодействие с общественными организациями и отраслевыми союзами, общение с гражданами, для которых этот проект и реализуется.

Поймите, задача национального проекта не освоить деньги, не отчитаться по показателям, а чтобы каждый проезжающий сказал: да, мы видим, что дороги стали лучше. Чтобы количество людей, попадающих в сложные истории в связи с ДТП, уменьшалось. И это всё в Свердловской области есть.

ИА REGNUM: По итогам 2019 года план по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был перевыполнен. А как с этим обстоят дела в 2020 году, который был осложнён пандемией COVID-19?

Старков В.В.: В этом году благодаря нацпроекту удалось закончить ремонт 183 км автомобильных дорог. Это очень серьёзный показатель. Согласно планам на начало года, мы должны были отремонтировать на 30% меньше дорог. Но своевременно поступившие из федерального бюджета деньги позволили существенно увеличить объем ремонтных работ. Поэтому мы смогли перевыполнить изначально поставленную задачу.

Благодаря особому вниманию заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и руководства Минтранса РФ к дорогам в такой сложный период, мы получили рекордное финансирование проекта. Объем федеральной поддержки перемахнул планку в 5 млрд рублей. Всего на дорожные ремонты по нацпроекту в 2020 году было направлено 6,5 млрд рублей, из которых 5 млрд 120 млн рублей — это средства федерального бюджета.

Конечно, мы не сразу получили всю сумму. Часть денег была заложена изначально, при планировании работ на год. А так как наша команда показала хорошую динамику по выполнению проекта, летом мы дополнительно получили от федерации 2,72 млрд рублей. Сначала 720 млн рублей было направлено на ремонт дорожного покрытия в Нижнем Тагиле и Екатеринбургской городской агломерации.

Затем по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал после рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, мы получили еще 2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Строительство ЕКАД в этом году финансировалось в рамках национального проекта.

Все работы на кольцевой автодороге, запланированные на этот год, завершены. Их общая стоимость достигла 2,5 млрд рублей. Буквально на днях деньги будут выплачены подрядным организациям в полном объеме. Я уже сейчас вижу по отчётам, что к концу года у строителей будут дополнительные наработки. Это значит, что и в следующем году мы не будем в отстающих.

ИА REGNUM: Расскажите подробнее, как идет строительство замыкающего участка Екатеринбургской кольцевой автодороги и реконструкция старейшего участка ЕКАД, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты. Когда планируется завершить строительство участков?

Старков В.В.: Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки «замкнуть» кольцо. Для этого необходимо закончить строительство третьего пускового участка от Полевского тракта до Челябинского тракта, построить развязку с федеральной трассой М5. Параллельно мы ведём работу по реконструкции участка Семь Ключей — Большой Исток. Этот участок кольцевой автодороги от Челябинского до Тюменского тракта был построен в 90-е годы. Сегодня он максимально загружен и давно уже требует расширения.

Что касается сроков завершения работ, то здесь есть разные сроки. Контракт на строительство нового участка и развязки заключён до 2024 года. Расширение старого участка ЕКАД было намечено до конца 2023 года. Но уже сегодня мы говорим о возможности завершить оба объекта в начале 2023 года, а может быть, и к концу 2022 года. Мы постепенно увеличиваем темпы работ и сокращаем их сроки. Участок Семь Ключей — Большой Исток мы гарантированно сможем завершить в 2022 году, а над третьим пусковым участком нам ещё предстоит поработать. Объект ёмкий, большой, но темпы работ, которые мы сейчас видим, позволяют говорить о его досрочной сдаче. Это во многом зависит от финансирования стройки, но думаю, что мы справимся с поставленной задачей.

ИА REGNUM: Благодаря нацпроекту Екатеринбург получил новые автобусы. Какие ещё муниципалитеты могут рассчитывать на поддержку с обновлением общественного транспорта?

Старков В.В.: В Екатеринбурге в рамках нацпроекта куплены 57 автобусов со скидкой в 60%. Мы заплатили около 40% от их стоимости — это совместная доля субъекта и города Екатеринбурга. Чтобы получить эти автобусы, мы провели серьезную подготовительную работу, сформировали заявку и защитили ее на уровне Минтранса.

При отборе заявок учитывался уровень развития инфраструктуры города, уровень развития общественного транспорта, протяженность выделенных полос, возможность безналичного расчета за проезд, наличие и качество документов транспортного планирования.

Недавно Минтранс одобрил вторую нашу заявку на приобретение автобусов в 2021 году. Свердловской области заняла первое место в рейтинге среди других регионов. Это дает нам уверенность, что следующая партия в 58 автобусов также будет поставлена в Екатеринбург в следующем году. Уже начались процедуры по контрактованию. ЕМУП «Гортранс» сможет получить первую партию автобусов в первой половине 2021 года.

По Нижнему Тагилу нам еще предстоит большая работа. Мы постараемся зайти в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология», и также получить федеральную финансовую поддержку на покупку автобусов на газомоторном топливе. Такой автотранспорт меньше загрязняет окружающую среду и влияет на чистоту воздуха. Сейчас специалисты формируют заявку на следующий год. У Нижнего Тагила есть потребность в 70−80 автобусах разного класса: средние автобусы для периферийных направлений и большие автобусы для магистральных маршрутов.

Вне нацпроекта в бюджете на 2020 год по поручению губернатора были предусмотрены деньги на закупку транспорта для Нижнего Тагила. До 20 декабря 2020 года город получит первую партию из 17 автобусов среднего класса, работающих на газе.

ИА REGNUM: На 2020 год было запланировано обустроить 84 пешеходных перехода, расположенных на региональных дорогах вблизи образовательных организаций. Всё ли из намеченного удалось выполнить?

Старков В.В.: Да, эта работа велась также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по направлению «Безопасность дорожного движения». На начальном этапе были некоторые трудности, и работа шла тяжело. Муниципалитеты должны были увязывать реализацию этих мероприятий со своими программами. Сейчас уже все работы выполнены, обновлено 84 пешеходных перехода. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Согласно требованиям национального стандарта, на пешеходных переходах наносят обязательную бело-желтую разметку «зебру», устанавливают освещение, мигающий желтый светофор, дорожные знаки с подсветкой, «лежачие полицейские». Кроме того, все 84 перехода мы оборудовали инновационной проекционной разметкой.

Над дорогой устанавливаются проекторы, которые дополнительно к «зебре», нанесенной термопластиком, высвечивают на проезжей части бело-желтые полосы. Такая разметка видна издалека в любую погоду и даже в условиях снегопадов позволяет обеспечить видимость пешеходного перехода и пешеходов.

Проекционную разметку мы успешно применяем с 2019 года. Я вижу по публикациям в СМИ, что другие регионы тоже стали ее использовать, но не все ссылаются на опыт Свердловской области. Но главное, что эта технология внедряется и спасает жизни, это самое важное.

ИА REGNUM: Что еще делается в рамках нацпроекта для повышения безопасности дорожного движения?

Старков В.В.: Помимо традиционных ремонтов дорожного покрытия, установки знаков, ограждений и других мер по организации дорожного движения, которые безусловно играют роль в снижении числа ДТП, отмечу работу по развитию и модернизации интеллектуальных транспортных систем. Это новое направление нацпроекта, нацеленное цифровизацию транспортной инфраструктуры городов. На него в 2020 году было направлено 330 млн рублей. Интеллектуальная транспортная система представляет собой целый набор элементов. Это автоматизированная система управления дорожным движением, система распределения транспортных потоков, регулирования движения пассажирских автобусов, система фиксации нарушений и другие. Думаю, что внедрение интеллектуальных систем хорошо скажется на безопасности движения. Фактически мы выведем на новый уровень уже существующие программы и функции по организации дорожного движения и добавим новые.

Кроме того, мы планируем дальше развивать систему фотовидеофиксации и на региональных дорогах, и в муниципалитетах. Уже в следующем году мы немного расширим подход к этому вопросу. Если раньше камеры только фиксировали нарушение, то теперь дополнительно будет анализироваться весь транспортный поток, его качественный состав. Это позволит идентифицировать проблему, выявить её причины и работать на предупреждение нарушений. Интеллектуальные транспортные системы станут новым этапом в работе по повышению безопасности дорожного движения, включающим в себя прогнозирование ситуации и возможность влиять на нее.

ИА REGNUM: Также в рамках национального проекта на дорогах области обустраиваются автоматические пункты весового контроля. Сколько штук построили в этом году? Сколько всего их должно быть? Какой эффект они дают?

Старков В.В.: Весогабаритные автоматические пункты — это очень сложная тема. С одной стороны, стоит задача, чтобы законопослушные перевозчики не получили дополнительных препятствий в своей работе. С другой — необходимо выявлять нарушителей правил перевозки, перегружающих транспортные средства, принося существенный ущерб автомобильным дорогам. Мы постоянная взаимодействуем с отраслевыми союзами, обсуждаем усовершенствование механизмов информирования о нарушениях, доработку конфигурации этих постов. Правила должны быть максимально информативны и понятны всем участникам движения.

С 2017 года в Свердловской области работают три поста весогабаритного контроля. В этом году мы уже добавили восемь пунктов, до конца года будут реализованы ещё четыре. К концу 2021 года мы доведём общее количество до 19 постов. Это позволит следить за перевозками, и мотивировать перевозчиков соблюдать требования к весовым нагрузкам. Ведь дороги важно не только отремонтировать, привести в нормативное состояние, но и сохранить. Тут посты весового контроля играют большую роль, поскольку перегруженный транспорт наносит дорогам существенный ущерб. Фактически, мы скоро закроем всю региональную сеть дорог, чтобы полностью исключить возможность ненормативной перевозки грузов.

ИА REGNUM: Дорожные работы в регионе ведутся не только в рамках нацпроекта. Сколько километров отремонтировано в текущем году? Появились ли новые дороги? Какие?

Старков В.В.: В этом году на региональных автомобильных дорогах в общей сложности отремонтировано 224 км из них капитально 64 км. Важнейший объект, который удалось завершить раньше срока — строительство автомобильной дороги между посёлками Красноармейский (Асбест) и Островное (Берёзовский ГО). Строительство велось по поручению губернатора. Эту дорогу очень ждали местные жители. Мы планировали закончить ее в следующем году, но эффективное взаимодействие между подрядчиком, заказчиком и министерством, а также муниципалитетами, на территории которых шла стройка, позволили ввести объект в эксплуатацию в 2020 году.

Также построена развязка на пересечении ЕКАД и Чусовского тракта возле посёлка Медный. Были сотни обращений от садоводов и жителей поселков, расположенных вдоль тракта. Они испытывали серьёзные проблемы из-за многокилометровых перепробегов. Эту развязку очень ждали. По ней уже запущено движение, сейчас завершается оформление документов. Также в этом году реконструировано несколько средних мостов. Это мосты через Полуденку, Липовку, Осиповку, Бродовку. Мы системно идем по тем мостам в муниципалитетах, которые находились в аварийном состоянии. Здесь заблаговременной работой мы стараемся предупредить и не допустить экстренных ситуаций.

ИА REGNUM: Какие планы по строительству и ремонту автодорог на 2021 год?

Старков В.В.: Перед нами стоит задача не снижать темпы дорожной деятельности в 2021 году.

Мы продолжаем строительство Екатеринбургской кольцевой дороги. Конечно же продолжатся ремонты, капремонты, содержание дорог. Среди важных объектов, которые будут строиться в 2021 году несколько сельских дорог. В частности, это продолжение строительства дороги Зубково — Ермакова, которая обеспечит населенные пункты круглогодичной транспортной связью с «большой землей». Строительство подъезда к посёлку Чащино и строительстве подъезда к посёлку Ключевая.

Также мы намерены построить дорогу в обход посёлка Садовый. Здесь большегрузы с мусором едут по населённому пункту, создавая много неудобств его жителям. Мы ведём реализацию этого проекта по новой схеме как объект «под ключ». То есть в рамках заключенного контракта подрядчик и запроектирует дорогу, и выполнит строительные работы. Новая дорога позволит вынести весь транзитный грузовой транспорт, который годами грохотал под окнами, за пределы населённого пункта. Острая проблема будет снята. Планируем также провести работы на восьми мостах, которые находятся в состоянии, близком к аварийному. Конечно, мы ждём старта федеральной программа «Мосты и путепроводы». Тогда у нас появится дополнительная возможность привлекать федеральные деньги для того, чтобы приводить мосты Свердловской области в нормативное состояние.

ИА REGNUM: Сейчас бюджетный процесс в самом разгаре. Как складывается финансирование дорожной деятельности на следующий год?

Старков В.В.: Радует то, что в ходе подготовки бюджета удалось сохранить объём дорожного фонда на уровне прошлого года — 19,7 млрд рублей. Более того, ожидается небольшое его увеличение. Нам удалось сохранить в тех же пропорциях финансирование содержания автомобильных дорог, объём капитальных ремонтов.

Мы стремимся максимально эффективно использовать эти денежные средства. Уже заключен ряд контрактов на следующий год. Это позволит подрядным организациям за зимний период спокойно приобрести строительные материалы, обновить технику и строить планы на основной дорожный сезон — весенний, осенний и летний период.

Снижения объемов финансирования тут не будет.