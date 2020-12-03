Москва, , 21:42 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, но темп прироста новых случаев инфицирования начал замедляться. Об этом сообщила 3 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

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"Ситуация с COVID-19 напряжённая. Мы хоть ненамного, но всё-таки прирастаем. Темп прироста снижается, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора заявила о необходимости сократить срок выдачи гражданам результатов анализов на коронавирусную инфекцию с нынешних 48 до 24 часов.

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