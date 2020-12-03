Скопье, , 21:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 3 декабря, сообщили о том, что за прошлые сутки в результате обследования 3399 человек в стране было выявлено 1342 носителя коронавируса. Еще 679 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране был выявлен 65 231 случай заражения. 1847 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 22 — за последние сутки. 41 656 пациентов выздоровели. Лечение проходят 21 728 человек.

По словам министра здравоохранения страны Венко Филипче, благодаря этому ситуация в госпиталях начинает нормализоваться. Тем не менее смертность остается высокой.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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