Белград, , 21:56 — REGNUM В Сербии 3 декабря за последние 24 часа, согласно 22 243 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 802 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 61 человек скончались, что более высоким показателем, чем 2 декабря. К аппаратам-ИВЛ подключено 288 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 40 305.

Глава министерства здравоохранения Сербии, Мирсад Джерлек 3 декабря заявил, что из-за все более сложной эпидемиологической ситуации новые, более суровые меры для борьбы с коронавирусом вступят в силу с 4 декабря.