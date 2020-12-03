Лиссабон, , 21:12 — REGNUM Министр здравоохранения Португалии Марта Темиду заявила, что вакцинация против коронавируса в стране будет бесплатной, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

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Темиду сообщила на пресс-конференции в Лиссабоне, что правительство намерено закупить 22 миллиона доз вакцины против COVID-19 за 200 млн евро (около $243 млн).

Португалия подписала соглашения о закупке вакцин с производителями CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.

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