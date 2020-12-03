Симферополь, , 21:09 — REGNUM Выходным днём станет 31 декабря для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Сергей Аксёнов. Также рекомендацию объявить 31 декабря выходным днём получили муниципалитеты республики.

В соответствии с указом главы Крыма, опубликованном на сайте правительства республики, выходной день переносится с 26 декабря на 31 декабря.

«В этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год — семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных», — написал Аксёнов.

Как напоминает ИА REGNUM, 31 декабря в 2020 году выпадает на будний день — четверг. И.о. губернатора Белгородской области первым из глав регионов объявил 31 декабря выходным. Также стало известно, что соответствующие решения приняли губернаторы Курской и Владимирской областей.