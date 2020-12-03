Подгорица, , 21:11 — REGNUM В Черногории 3 декабря за последние 24 часа, согласно 1725 проведённым тестам, был подтвержден 581 новый случай коронавирусной инфекции, еще шесть человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

1 декабря в Институте общественного здоровья Черногории сообщили, что от коронавируса скончалось два пациента из Рожае, по одному из Беране, Подгорицы, Даниловграда и Никшича, из которых самому старшему было 85 лет (1935 г. р.), а самому младшему — 66 лет (1954 г. р.).

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 10 550.