Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Социальная сеть Facebook будет удалять «дезинформацию» о вакцинах против коронавируса для обеспечения «безопасности и информирования пользователей», сообщает 3 декабря ABC со ссылкой на официальное заявление компании.

Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Компания Facebook намерена бороться с дезинформацией, вложить не менее $100 млн в индустрию СМИ, а также запретить некоторые виды рекламы.

«Учитывая недавние новости о том, что вакцины против COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ложные мифы об этих вакцинах, разоблаченные экспертами, в Facebook и Instagram», — указано в блоге компании Facebook.

По словам Марка Цукерберга, социальная сеть будет транслировать только «достоверную информацию о вакцинах», но не уточнил, каким образом будет определяться степень этой «достоверности».

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