Санкт-Петербург, , 23:53 — REGNUM Призыв вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина отказаться туристам от поездки в город на Новый год вызвал реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Сколько людей без работы и средств к существованию оставили. Общепит и гостиничный бизнес на грани, хоть на новогодние немного бы заработали. Но нет. Дешёвая показуха и имитация деятельности», — написал Артём М.

Многие комментаторы оказались уверены, что руководство Санкт-Петербурга попросту имитирует активную деятельность, в то время как бизнес города несёт огромные убытки из-за ограничительных мер.

«Какие толпы тем более туристов, если продажа билетов всё равно везде ограничена? Как может образоваться толпа в театре, если продают только 25% билетов? Как может быть толпа в музее, если билеты только через интернет и по времени? Просто очередная видимость кипучей деятельности», — считает пользователь под псевдонимом «Провинциалка».

Некоторые пользователи отметили тот факт, что рекомендация касается только тех, кто намеревается приехать в Санкт-Петербург, но власти города забыли о том, что их жители сами могут поехать куда-либо, чтобы отметить новогодние праздники.

«Они думают, что объявив о том, что в Питер приезжать не нужно, и фактически закрыв при этом город, Питер сам никуда не поедет? За новогодние праздники жители Петербурга перебывают во всех регионах страны. Хотели как лучше — получилось как всегда. Бедный ресторанный и отельный бизнес, его сейчас окончательно добьют в Питере», — поделился мнением Алексей С.

Тем не менее, ряд граждан заявили, что не понимают, какой смысл ехать в Санкт-Петербург в разгар пандемии. Люди отмечают, что в городе попросту нечего делать, так как многие культурные предприятия закрыты или пускают людей в ограниченном количестве.

«Я уж не знаю, кому и зачем в этом году ехать в Питер на праздники. Во-первых, все закрыто — музеи, бары, рестораны. Разве что приезжать в отель и сидеть там. Во-вторых, эпидемиологическая обстановка в городе реально не самая благополучная, я бы просто побоялась», — пишет Лидия Ш.

Напомним, 3 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год для профилактики распространения коронавируса.