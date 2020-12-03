Рим, , 20:28 — REGNUM Жертвами эпидемии коронавируса в Италии за последние сутки стали 993 пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 3 декабря минздрав страны.

По утверждению ведомства, это абсолютный рекорд с начала эпидемии.

Ранее самое большое число смертей таких пациентов за сутки было зарегистрировано 27 марта и составляло 969.

С учетом этих данных, общее число умерших от COVID-19 составило в Италии 58 038 человек.

При этом общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляет в Италии 1 664 829. Из них рекордный суточный прирост более чем в 40 тыс. был зарегистрирован 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия входит в первую пятерку европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

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