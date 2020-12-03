Ростов-на-Дону, , 20:20 — REGNUM В Ростовской области сегодня, в День Неизвестного Солдата, в честь бессмертного подвига безымянных героев зажглись огни памяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

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Световые проекции с наступлением темноты появились в Ростове-на-Дону на воинских мемориалах, площади 5-го Донского Корпуса, фасадах «Ростов Арены», музыкального театра. Также организована подсветка бюстов героев Великой Отечественной войны, памятников, музея «Самбекские высоты».

ИА REGNUM сообщало, что мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, состоялись сегодня, 3 декабря, во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Память безымянных бойцов почтили в самых отдалённых уголках Дона.

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