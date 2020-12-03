Мадрид, , 20:18 — REGNUM Власти Испании на период с 23 декабря по 6 января будет введён запрет на перемещения между регионами. Такое решение приняли власти страны в связи с продолжающимся распространением коронавируса.

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На время праздников в Испании будут ужесточены и другие карантинные меры. В частности, гражданам будет запрещено собираться группами более десяти человек. На Рождество и Новый год будет действовать комендантский час в ночное время.

О введении схожих мер объявили и власти Италии. С 25 декабря гражданам страны будут запрещены поездки за рубеж и перемещения между регионами страны, также будет действовать ограничения на общественные собрания.