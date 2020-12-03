Москва, , 23:52 — REGNUM Заявление вице-мэра Москвы Владимира Ефимова о том, что столичные власти надеются отменить основную часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к середине 2021 года, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"А помните, говорили, что масочный режим продлится до середины зимы? Морковка от ослика отодвигается всё дальше и дальше», — поделилась пользователь Алла.

По мнению многих пользователей, данный прогноз не является осуществимым. Граждане уверены, что ограничения продлятся на более долгий срок, а возможно останутся навсегда.

«Не стройте иллюзий. Это не кончится никогда. Мясников уже пуганул наперёд, что через две мутации на третьей, смертность будет 50%. Каждый второй. Там уже не спрашивая у вируса, всё наперёд запланировано, расписано и просчитано, сколько на этом можно заработать», — пишет Юрий Б.

Некоторые пользователи считают, что ограничения необходимо снимать уже сейчас, иначе экономика страны попросту не выдержит.

«Какое к середине 21-го года? Люди уже в страхе сидят, на улицу почти не выходят. Бизнес, у кого есть, почти на нуле. На 1 месяц аренды, если хватит, заплатить, это уже хорошо, а людей нет на улице. И денег у людей тоже нет, и работы почти уже лишились. Замкнутый круг. Экономики тоже нет. Как она может восстановиться, если её уже нет, рухнула. Всё это трындец называется», — написала Марина Т.

Часть граждан пришла к выводу, что руководство страны, в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, воспользуется стандартным методом и обвинит во всех бедах собственных граждан, которые якобы не соблюдают необходимые меры, а значит сами виноваты в том, что ограничения не снимаются.

«Ну, вы поняли. Они надеются, а в марте анонсируют ковид-21 и обвинят людей, что тряпки не носили на лице и не побежали прививаться непонятным зельем», — считает Евгения И.

Напомним, 3 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти надеются отменить основную часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к середине 2021 года.