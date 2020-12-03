Ростов-на-Дону, , 20:11 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил исправить ситуацию с выдачей лекарств от COVID-19 амбулаторным пациентам. О путанице с информацией о выдаче медикаментов стало известно в ходе заседания регионального оперштаба сегодня, 3 декабря.

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Согласно отчёту донского минздрава, в ряде территорий не все амбулаторные пациенты с коронавирусом получили препараты для лечения, в ряде муниципальных образований число выданных медикаментов превысило число больных COVID-19. Голубев назвал произошедшее чрезвычайным происшествием и потребовал решить возникшую проблему.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат пообещал разобраться с возникшей ситуацией. Отчёт должен быть предоставлен главе региона в понедельник, 7 декабря.

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