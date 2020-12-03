Тирана, , 20:13 — REGNUM В четверг, 3 декабря, в результате исследования 2256 образцов в Албании выявили ещё 782 случая заражения коронавирусом. Это стало новым «рекордом» для страны. 572 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 40 501 случай заражения коронавирусом. 20 484 человека уже излечились от COVID-19. 852 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 19 165 человек, из них почти половина —10 282 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 480 пациентов, за последний месяц это число возросло почти вдвое и почти каждый день увеличивается на 10−15 человек, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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