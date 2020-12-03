Аддис-Абеба, , 20:09 — REGNUM В странах Африки выявлено около 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 стали около 52,5 тыс. человек, 3 декабря сообщает Africa CDC.

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Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, на континенте зарегистрировано 2 196 257 случаев и 52 490 смертей от COVID-19. Переболели 1 862 685 человек.

Наиболее напряженной ситуация с COVID-19 остается на юге континента. В странах Южной Африки подтверждено 894 739 случаев заражения коронавирусом и 23 359 смертей от заболевания.

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