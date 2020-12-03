Тюмень, , 20:06 — REGNUM В Тюмени в День Неизвестного Солдата почтили память не вернувшихся с войны бойцов. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

Тюменские поисковики в этот знаменательный для России день провели онлайн-экскурсию. Самыми ценными экспонатами стали смертные медальоны с пожелтевшими от времени вкладышами, которые помогают узнать имя погибшего воина. Ежегодно тюменские поисковики достают из земли останки десятков и сотен солдат. За 33 года работы ими подняты останки 10 122 солдат и командиров, у 488 из них установлены имена.

В музее тюменских поисковиков представлены личные вещи бойцов времён Великой Отечественной войны — портсигары, котелки, бритвы, часы. У каждого экспоната своя трагическая история и память о невернувшихся с полей сражений защитников Родины.