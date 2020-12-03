Рабат, , 19:43 — REGNUM Режима чрезвычайного санитарного положения, введённый из-за пандемии, продлён в Марокко до 10 января 2021 года, сообщили 3 декабря в пресс-службе марокканского правительства.

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Такое решение было принято сегодня, 3 декабря, на правительственном заседании.

Напомним, режим чрезвычайного санитарного положения в Марокко был введён 20 марта и продлевался уже восемь раз, не считая очередного продления.

Этот режим позволяет органам внутренних дел принимать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и на уровне регионов, и на уровне всего королевства в целом.

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