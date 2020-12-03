Челябинск, , 19:41 — REGNUM В школах Челябинской области 3 декабря прошли Уроки Памяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

Они были приурочены ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечается в России с 2014 года. Также в ряде муниципалитетов сегодня состоялись торжественные памятные мероприятия с возложением цветов и венков. В частности, они прошли в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, День Неизвестного Солдата отмечается в тот же день, когда в Москве недалеко от стен Кремля был захоронен прах Неизвестного Солдата. Сейчас возле его могилы находится Пост №1 Вооружённых сил России.