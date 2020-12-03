Анкара, , 19:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 декабря направил видеообращение на специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом. Он поздравил турецких врачей-вирусологов Угур Шахин и Озлем Тюреджи, основателей компании BionTech, добившихся, по его словами, значительного успеха в исследованиях вакцин от коронавируса, сообщает Sabah.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

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Он также добавил, что ключом к преодолению этого трудного периода является международное сотрудничество и глобальная солидарность.

«Международное сообщество сталкивается с величайшим глобальным испытанием XXI века. Поэтому эта сессия является чрезвычайно своевременной и полезной. Я благодарю всех, кто поддержал организацию данной сессии, в частности уважаемого президента Азербайджана Ильхама Алиева, который возглавил эту инициативу, а также председателя Генеральной Ассамблеи Волкана Бозкыра», — подчеркнул Эрдоган.