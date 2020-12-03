Буй, Костромская область, 3 декабря 2020, 18:56 — REGNUM В Костромской области завершена служебная проверка в отношении начальника Буйского районного отдела ЗАГС. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление ЗАГС по Костромской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM жительница города Буй Татьяна Никулина, у которой нет ног, смогла попасть в офис ЗАГС только на руках у родственников, пандуса в здании нет, а инвалидную коляску пришлось арендовать. Принимать документы без личного присутствия инвалида в помещении отдела начальник районного отдела ЗАГС Наталья Горбунова отказалась.
В итоге справку жительнице Буя выдали, а после огласки СМИ в отношении начальника Буйского отдела ЗАГС была начата служебная проверка. Она завершилась вынесением выговора чиновнице. По словам пострадавшей женщины извинений она так и не дождалась.
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