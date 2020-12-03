Лондон, , 18:47 — REGNUM Вспышка коронавируса поразила весь экипаж британского подводного стратегического ракетоносца HMS Vengeance, не позволив командованию оправить субмарину в море, сообщает 3 декабря издание The Sun со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Британский подводный стратегический ракетоносец HMS Vengeance Robert Sullivan

По утверждению издания, экипаж уже эвакуирован с борта подводной лодки, оснащенной межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками Trident II D5 («Трайдент»).

По данным The Sun, ракетоносец должен был выйти в море с военно-морской базы Фаслейн в Шотландии для выполнения некоего секретного задания.

На подводный ракетоносец может быть направлен сменный экипаж.

Справка ИА REGNUM: в составе королевского флота Британии имеется четыре аналогичных подводных лодки типа Vanguard («Вэнгард»). Каждая из них несет на борту 16 ракет Trident II D5.

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