Калуга, , 18:39 — REGNUM В Калуге 3 декабря, в Международный день инвалидов, губернатор Владислав Шапша принял участие в проекте ассоциации помощи детям «Безопасное детство» — «Возьми меня за руку», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с ребёнком, больным сахарным диабетом Admoblkaluga.ru

Целью проекта является привлечение внимания общества к проблемам детей с инвалидностью, вовлечение детей в социум, знакомство ребят с популярными жителями области. В рамках мероприятия в калужском детском технопарке «Кванториум» состоялась встреча Владислава Шапши с одним из участников проекта, который болен сахарным диабетом. Ребенок воспитывается в полной многодетной семье. Мальчик рассказал главе области, что он пятиклассник и хорошист, любит конструировать. В ходе общения губернатора с мальчиком выяснилось, что ребёнок хорошо знаком с особенностями своего организма, самостоятельно и своевременно контролирует уровень сахара в крови, принимает лекарственные препараты, которые у него всегда с собой. Владислав Шапша похвалил мальчика за умение заботиться о себе, своей жизни и своей безопасности.

«Нам всем нужно помнить, что рядом с нами есть люди, которые нуждаются не только в прямой заботе, но и во внимании, в доброте, в нормальном человеческом отношении», — сказал калужский губернатор.

Калужская ассоциация помощи детям «Безопасное детство» создана в июне 2018 года. Основной целью её деятельности является оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-трудовой и социально-правовой помощи детям. С июня 2019 года руководит организацией Людмила Бауэр. Учредителями являются АНО «Центр социальной и правой помощи детям «Старт в будущее», АНО Детский развивающий центр «Оранжевый город», АНО «МТИ им. А. Б. Плетнёва» и калужское отделение ВПОО «Военный историк».

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