Москва, , 18:22 — REGNUM Под личный контроль должна быть взята вакцинация от COVID-19 руководством российских регионов, сообщил 3 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

Рабочая встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с производителями вакцин от коронавирусной инфекции Government.ru

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Обращаясь к российским губернаторам, Мишустин сказал:

«Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно».

Он добавил, что все этапы вакцинации в регионе, начиная с момента доставки препаратов, нужно отслеживать «буквально круглосуточно». Важно проследить, чтобы вакцина правильно хранилась.

Мишустин «Считаю, что это ваша персональная ответственность».

Он напомнил, что первоочередные претенденты на прививку — это учителя, врачи, соцработники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 декабря, было объявлено, что в ближайшие дни в России начнётся массовая вакцинация педагогов.

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