Самара, , 23:30 — REGNUM Закон о запрете потребления никотинсодержащей продукции, а также использование изделий, которые содержат никотин или его производные в парках, скверах, около подъездов принят в Самарской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

По словам председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова, в последние годы кроме сигарет люди стали употреблять кальяны, вейпы, электронные сигареты, в состав которых входят никотинсодержащие вещества. А поскольку никотин является ядом, то все депутаты единогласно проголосовали за принятие этого антиникотинового закона.

По словам заместителя председателя Самарской губернской думы Юрия Шевцова данным законом устанавливается запрет на потребление никотинсодержащей продукции, а также на использование изделий, содержащих никотин или его производные на расстоянии менее чем 15 метров от подъездов многоквартирных домов, на территориях, которые предназначены для проведения театрально-концертных мероприятий, спортивных, культурно-зрелищных, во время проведения таких мероприятий, на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее чем 15 метров от них, а также на набережных, в парках и скверах.

Отмечается, что закон вступит в силу в течение ближайшего месяца.

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