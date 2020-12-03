Владимир, , 18:00 — REGNUM Во Владимире 3 декабря состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню Неизвестного Солдата. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, к воинскому мемориалу на Князь-Владимирском кладбище цветы возложили представители администрации, органов местного самоуправления городов Владимира и Коврова, правоохранительных органов региона, воспитанники патриотических клубов.

Во Владимирской области почтили память Неизвестного солдата Avo.ru

«Этот день призван увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Очень важно, что молодое поколение хранит память о подвиге предков, это основа формирования патриотизма и ответственности за судьбу нашей страны», — сказал первый заместитель губернатора Сергей Шевченко.

В рамках мероприятия завершилась акция «Наследники Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она стартовала в феврале 2020 года, когда капсула с огнём, зажжённом на мемориальном комплексе членов подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, прибыла во Владимир. В рамках областной эстафеты священный огонь передавался из одного муниципального образования в другое. 3 декабря частица вечного огня была торжественно передана в город Ковров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

Как уже сообщало ИА REGNUM, День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря с 2014 года.

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