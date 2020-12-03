Иваново, , 17:46 — REGNUM Выборочное тестирование пассажиров общественного транспорта начали проводить в Ивановской области с целью путей выявления заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения области Артур Фокин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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1 декабря тестирование провели на нескольких конечных остановках общественного транспорта в Иванове, а также на ряде межмуниципальных маршрутов.

«Выборка составила 218 человек — пассажиров и водителей. Это небольшое количество от ежедневных объемов перевозок, но из этой выборки 24 человека (из них два водителя) или 11% — с положительными результатами. Фактически, каждый десятый человек. Это значит, что в автобусе, маршрутке с вами всегда есть человек, который является источником инфекции. Именно поэтому мы говорим о том, что надо неукоснительно соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты и делать это правильно», — сказал Фокин.

За минувшие сутки в регионе подтвердили 161 случай заражения коронавирусом, общее число носителей за весь период пандемии в регионе составило 16 306 человек. Выздоровел 11 851 человек, скончались 262 пациента с коронавирусом.