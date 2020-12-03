Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В Петербурге адвокаты Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), а также представители потерпевшей стороны — матери музыканта, так и не ознакомились с результатами экспертизы тела погибшего исполнителя. При этом в СМИ день ото дня появляются сообщения от источников, которые косвенно подтверждают вину женщины. ИА REGNUM решило разобраться, что известно на пятый месяц расследования этой загадочной трагедии.

Напомним, фрагменты тела 31-летнего рэпера были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в центре Петербурга. В убийстве мужчины следствие обвиняет его супругу, 36-летнюю Марину Кохал, а в укрывательстве подозревалась ее мать Елена Кохал.

По версии следствия, после убийства Марина Кохал расчленила тело и постаралась уничтожить улики, позже заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она стыдилась такого бесславного конца. С тех пор Кохал находится под стражей в СИЗО, однако следователям не удалось отправить туда же и ее мать.

По словам адвокатов обеих сторон, с экспертизой, которую сделали еще в сентябре, их так и не ознакомили, сейчас следователи запросили еще одну экспертизу, и ее результат все еще ждут.

«Мы не препятствуем тактике и стратегии, которую выбрало следствие. Когда нас пригласят ознакомиться с экспертизой, тогда и ознакомимся», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат стороны потерпевших Антон Кобит.

В свою очередь одна из адвокатов обвиняемой Ирина Скурту уточнила ИА REGNUM, что она и ее коллеги смогли ознакомиться лишь с частью первой экспертизы, и то благодаря тому, что ее фрагмент был в ходатайстве следствия на проведение второго исследования. В документе говорилось, что в останках Юшко были найдены несколько видов наркотиков, и что причину смерти рэпера установить не удалось.

Однако 3 декабря появились новые подробности по делу, телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что повторная экспертиза понадобилась из-за того, что судмедэксперты не досчитались нескольких органов Юшко, которые могли бы пролить свет на причины его смерти. Кроме того, при исследовании вещдоков следователи обнаружили в телефоне Кохал удаленные записи. Якобы они и подтверждают предположение, что Картрайт был убит.

«Кохал и Юшко пользовались одним телефоном. Пароли им были все известны, аккаунты открыты, никаких тайн у них друг от друга не было, — пояснила адвокат Скурту. — Кто сказал, что там не достаёт органов? Она [Марина] говорила мне, что всё на месте, она ничего не выбрасывала. Вообще, Марину я видела 18-го числа, и после этого ее этапировали в больницу (на психолого-психиатрическую экспертизу, — прим. ред.), сейчас туда попасть из-за пандемии не так просто».

Отметим, 16 декабря суд рассмотрит очередное ходатайство следствия о продлении Марине Кохал меры пресечения в виде содержания под стражей.

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