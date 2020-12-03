Челябинск, , 17:35 — REGNUM В Челябинске оказались сорваны сроки строительства набережной реки Миасс. Достраивать объект будут в 2021 году, заявил журналистам замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Завершить работы изначально планировалось в декабре. Однако летом работы велись недостаточно активною. В августе губернатор Алексей Текслер раскритиковал ход строительства. После этого работы активизировались. И хотя они до сих пор идут активно, сдать объект до конца года не удастся, пишет Накануне.Ru.

Подрядчика ждут штрафные санкции, добавил Шаль. Отметим, изначально набережную собирались построить к саммиту ШОС, который планировалось провести летом 2020 года в Челябинске. Однако этим планам не суждено было сбыться.