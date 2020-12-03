Уфа, , 23:31 — REGNUM Завод по производству технических и медицинских и газов планируют создать в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный проект был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета республики.

По словам руководителя проекта научно-производственного предприятия «Атмосфера» Сергея Бессолова, планируется организовать полный цикл производства, а также доставку и обслуживание.

Инвестор отметил, что при пандемии коронавируса в России резко увеличился спрос на медицинский кислород для медучреждений. Но существующие технологии производства газов не всегда безопасны и не отвечают масштабам задач. Поэтому переход на производство жидких газов сможет решить эти задачи.

Отмечается, что в настоящее время инвестор ведет поиск земельного участка под будущий завод. На реализацию данного проект планируется направить порядка 200 млн рублей. При этом оборудование уже поставлено в Башкирию. Строительство объекта планируется начать через месяц.

Сообщается, что инвестиционный комитет Башкирии решил поддержать проект и включить его в перечень приоритетных.

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