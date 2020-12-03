Калуга, , 17:35 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Спас-Деменского района 1940 года рождения, житель Перемышльского района 1950 года рождения и житель Малоярославецкого района 1954 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 116 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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