Москва, , 17:22 — REGNUM В России система реабилитации инвалидов не выстроена, что было — разрушено, а нового не создали, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря сообщила пресс-служба ОП РФ.

«До определенного момента наше общество, к сожалению, предпочитало не замечать людей с инвалидностью и их проблемы, — посетовала она. — Особенно это касалось некоторых категорий инвалидности, как, например, ментальные заболевания. Сейчас можно сказать, что Россия прошла достаточный путь в направлении понимания проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, осознания того, что эта категория граждан является одной из самых уязвимых в современном обществе».

Как подчеркнула Курбангалеева, немаловажный вопрос в этом контексте — система реабилитации.

«Недостаточно провести качественно операцию, необходим длительный период восстановления. Исчезли профилактории, санатории, отсутствуют реабилитационные центры. Даже после тяжелого течения COVID-19 человек может получить инвалидность, поэтому реабилитация и восстановление после болезни крайне необходимы, — сказала она. — Своевременное выявление заболевания, оказание ранней помощи, эффективная реабилитация после операций — все это должно быть направлено на предотвращение инвалидизации граждан и сохранение их трудоспособности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что власти всех уровней должны относиться с особым вниманием к интересам инвалидов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил об обязанностях властей по отношению к инвалидам