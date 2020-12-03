Челябинск, , 17:16 — REGNUM В Челябинской области планируется построить новые морги. Об этом заявила первый замгубернатора региона Ирина Гехт на брифинге.

По её словам, в частности, уже давно такой объект просят жители Варны. Есть планы создавать новые здания и в ряде других территорий региона. Также запланированы ремонты уже существующих моргов.

Отметим, конкретных сроков реализации этих планов чиновница не назвала. Это связано с тем, что бюджет на 2021 год напряжённый и выделять средства на эти цели предстоит за счёт дополнительных доходов.