Томск, , 17:15 — REGNUM Похоронному бизнесу грозит буйный передел многомиллиардного рынка, считает депутат Думы г. Томска, заместитель сопредседателя «Партии Роста» Елена Ульянова. Об этом она завила ИА REGNUM 3 декабря, комментируя проект закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предлагаемый депутатом Антоном Жарковым («Единая Россия»).

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основатель новосибирского, к слову сказать, удивительного крематория Сергей Якушин всегда говорил: «Хоронить людей в России страшно дорого. Но еще ни один не остался непогребенным». Видимо, эта неминуемость и обусловила новую попытку изменить закон «О похоронном деле», который принят аж в 1996 году. Этот закон предусматривал главное: ответственность органов местного самоуправления за подобающее погребение земляка. Логично ведь? Новая редакция закона предусматривает передачу этих полномочий на уровень субъекта федерации. Мало того, что это грозит буйным переделом многомиллиардного рынка, так еще и увеличивает коррупционность отрасли», — отметила Ульянова.

Она обратила внимание, что теперь в региональных центрах будут решать, кто будет хоронить в далеком селе, как хоронить, за сколько. «Это только увеличит стоимость и без того недешевой процедуры. Никакого облегчения для родственников не принесет и последний, уж простите за кощунство, вечно живой бизнес, похоронит. Придет какой-нибудь новый, назначенный сверху региональный оператор похоронного дела в городок, где все давно знают, кто хорошо могилы копает, кто гробы делает, где венки подешевле взять, и начнет устанавливать свои порядки и цены», — пояснила Ульянова.

Она обратила внимание, что в Томске уже случались переделы этого крайне чувствительного рынка: и поджигали похоронные конторы, и камни бросали, и громко разоблачали мздоимство в частных и муниципальной компаниях.

«Зачем перекраивать то, что уже реально работает и люди, слава богу, только на это еще не ропщут. Неужели мало нам ошибок при начале мусорной реформы? Может быть, соберем уже участников рынка, раз так хочется позаконотворить, и спросим: нужны ли изменения и какие? У себя в комитете по социальным вопросам Городской Думы Томска готова поговорить об этом с томскими как ангелами, так и демонами похоронного рынка», — добавила она.