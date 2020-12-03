Сараево, , 17:32 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 2−3 декабря за последние 24 часа, согласно 3 720 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 38 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Заражение было подтверждено у 760 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 366 жителей Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 91 000 случаев заражения коронавирусом, и 2 810 инфицированных скончалось.