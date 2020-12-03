Калуга, , 17:23 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 151 человека за последние сутки, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 148 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 16 тыс. 432 человек, 1 тыс. 642 человека находятся на лечении, 14 тыс. 674 человек выздоровели, 116 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (306), в Обнинске (168), в Боровском районе (123) и в Людиновском районе (119).

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